La popstar Dua Lipa in vacanza a Palermo con il fidanzato, aperitivi e cena in centro storico

la coppia

In giro per la città come una turista con l'attore e modello Callum Tuner

Anche la popstar Dua Lipa scegli la Sicilia, e Palermo per le sue vacanze con il fidanzato, l’attore Callum Turner, e con alcuni amici. La popstar inglese che ha quasi 90 milioni di follower su Instagram e miliardi di stream su tutte le piattaforme ha passeggiato per il centro storico palermitano, fermandosi a mangiare e a prendere aperitivi in tanti locali. Riuscendo a passare quasi inosservata, minigonna, maglietta scarpe basse, molto discreta, sembrava una turista straniera. Non è facile pensare che la vicina di tavolo, o la ragazza sui gradini di via Paternostro, sia una star internazionale. Niente ressa di fan anche se in tanti, soprattutto stranieri, l’hanno riconosciuta e salutata ma senza eccessi. Ha ordinato un campari soda accompagnato da tante olive, giocando carte con il compagno. In un altro locale ha bevuto un orange wine di zibibbo, ha cenato in un ristorante di piazza Sant’Anna, pare – racconta il quotidiano La Repubblica – prenotato sotto falso nome da Villa Igiea.

Sui social girano molti video registrati da fan della cantante in cui si vede tranquilla e sorridente chiacchierare con il compagno o con gli amici, proprio come una normale turista. Su alcuni siti si ipotizza che la cantante sia in Sicilia per le nozze della sua collega e amica Charli XCX con la quale ha cantato sul palco a Wembley lo scorso giugno.

Callunm Turner, attore e modello inglese, è noto per il suo ruolo di Bill Rohan in “Queen and Country”, di Eli nella miniserie televisiva di Glue e di Theseus Scamander, il fratello maggiore del protagonista nella serie cinematografica Animali fantastici, “Erano ragazzi in barca” di Clooney.