La regia di tre nobili siciliani per le nozze da favola tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Scelti come wedding planner il principe Antonio Licata di Baucina e i suoi cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza

C’è anche un po’ di Sicilia nel sontuoso e superlussuoso matrimonio tra il multimiuliardario fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’ex giornalista televisiva e pilota di elicotteri Lauren Sanchez. Il sì – tra le proteste di alcuni attivisti veneziani – sarà pronunciato tra il 26 e il 28 giugno con cinque degli hotel più lussuosi della città (Aman Venice, Gritti Palace, Danieli, Cipriani e St. Regis) riservati per ospitare circa 200 invitati. Il magnate spenderà tra i 10 e i 20 milioni di dollari.

Tra gli ospiti attesi Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Kate Perry e Orlando Bloom e c’è chi dice che potrebbe atterrare a Venezia anche Donald Trump con Melania. Si tratta del matrimonio vip più celebrato dopo quello del 2014 quando a Venezia George Clooney sposò Amal Alamuddin.

Il tocco siciliano

Jeff Bezos si è affidato ad alcuni tra i migliori wedding planner al mondo che sono siciliani: il principe Antonio Licata di Baucina e i suoi cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza che oltre 20 anni fa a Londra hanno fondato la Lanza & Baucina, società specializzata nell’organizzazione di eventi di altissimo profilo in location normalmente inaccessibili. Tra i punti di forza la discrezione: «La discrezione è per noi – spiegano – un valore assoluto. Non abbiamo alcuna presenza sui social media e nessun esempio dei nostri lavori precedenti è reso pubblico». Lanza & Baucina, secondo Glitz, una rivista investigativa settimanale di lusso, ha visto il fatturato salire alle stelle, raggiungendo i 40 milioni di sterline (46,6 milioni di euro) nel 2023, in crescita rispetto ai 45 milioni del 2022, distribuendo 5,3 milioni di sterline in dividendi ai tre azionisti».

Chi sono

I conti Riccardo e Aleramo Lanza

Nobili siciliani di lunga stirpe, vivono nel Regno Unito dagli anni ’90. Riccardo Lanza è stato sposato con Lady Kinvara Balfour, nipote del Duca del Norfolk e vivevano a Stansted Park, vasta tenuta nel Sussex, ex residenza del Barone Lumley. La famiglia del principe Antonio Licata di Baucina è proprietaria di Palazzo Alliata di Pietratagliata, nel cuore di Palermo, in via Bandiera che non è soltanto residenza privata, ma anche location esclusiva per eventi di alto profilo, che conserva intatto il suo carattere aristocratico. I genitori di Antonio, la principessa Signoretta Alliata di Pietratagliata e il marito, il principe Biagio Licata di Baucina, vivono ancora tra quelle mura, insieme a figli e nipoti, in una casa che non è museo, ma storia viva.

Eventi esclusivi

La Lanza & Baucina ha firmato eventi da milioni di euro e alcuni dei matrimoni più iconici ed esclusivi degli ultimi tempi come le nozze di Vinita, figlia del magnate indiano del ferro Pramod Agarwal: anche in quel caso si trattò di più giorni di festa sull’isola di San Clemente, con oltre 800 invitati e una spesa stimata attorno ai 20 milioni di euro. Tra gli altri eventi da loro organizzati, spiccano il matrimonio di Geraldine Guyot con Alexandre Arnault, figlio di Bernard Arnault, patron del gruppo LVMH, e quello da favola tra George Clooney e Amal Alamuddin.

Porta la loro firma anche un altro evento imminente a sei stelle: James Murdoch jr, terzo figlio del magnate dei media Rupert Murdoch, ex CEO di 21st Century Fox e oggi alla guida della Lupa Systems, a Palermo celebrerà, il 21 giugno, i 25 anni di matrimonio con la moglie Kathryn Hufschmid.

