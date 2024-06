L’addio al nubilato di Clizia Incorvaia in un agri-resort in Sicilia: “Principessa con il mio bride team”

Le pre-nozze

La modella e influencer siciliana ha organizzato un party con le amiche prima di convolare a nozze con Paolo Ciavarro

Per il suo addio al nubilato Clizia Incorvaia ha scelto la Sicilia. Una scelta dettata dal cuore per la modella e influencer di origini agrigentine che a breve convolerà a nozze con Paolo Ciavarro, figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Lei, già mamma di Nina avuta dal frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, e di Gabriele nato dalla relazione con Ciavarro, ha riunito le amiche più care in un agri-resort a Regalbuto, in provincia di Enna, dove è stato organizzato un party, tra giardini e piscina, durante il quale Clizia ha indossato un lungo abito bianco da sera e una coroncina in testa proprio a voler rimarcare il “mood” principesco della festa. Con lei l’immancabile sorella Micol che, molto probabilmente, sarà una delle sue damigelle.

La storia d’amore tra Clizia e Paolo Ciavarro ha avuto inizio, qualche anno, sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello Vip, in un’edizione in cui entrambi hanno partecipato. Una storia non scontata cominciata con qualche perplessità da parte della Incorvaia, un po’ per la differenza d’età (lei ha nove anni in più del compagno) e un po’ per il suo precedente vissuto sentimentale (la separazione da Sarcina non fu del tutto indolore).