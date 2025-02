L’amore di Serena Brancale per il pugile Dario Morello: è lei a metterlo a tappeto

Coppie

La cantante, tra i partecipanti al Festival di Sanremo, vive alla luce del sole la sua relazione

L’energia di Serena Brancale, in gara al Festival di Sanremo con “Anema e Core”, non passa inosservata. Le note dei suoi pezzi, riuscite miscele di folk, salsa e jazz condite dal dialetto barese, stanno travolgendo anche il palco dell’Ariston che ieri l’ha vista esibire tra il rosso fuoco del suo abito due pezzi e il biondo platino dei suoi capelli.

A bruciare in lei c’è sicuramente la passione per la musica (la sorella musicista Nicole la sta dirigendo a Sanremo) ma c’è anche l’amore per Dario Morello, pugile di origine calabrese soprannominato “Spartan”, molto seguito anche sui social. La loro sarebbe una relazione recente, nata forse lo scorso anno dopo che Brancale si è messa alle spalle il legame con il collega musicista Walter Ricci.

Serena Brancale e Dario Morello