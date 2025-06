L’attore Can Yaman mano nella mano con la dj e produttrice Sara Bluma: è la coppia dell’estate 2025?

A RIMINI

i due sono apparsi complici e affiatati, scambiandosi baci ed effusioni

È ufficiale: l’estate 2025 ha già la sua coppia più chiacchierata. L’attore turco Can Yaman ha fatto il suo ingresso trionfale all’Italian Global Series Festival, dove è stato insignito dell’Excellence Award International Star, accompagnato da quella che sembra essere la sua nuova fiamma, Sara Bluma, dj e produttrice. I due sono apparsi mano nella mano, complici e affiatati, scambiandosi baci sia all’esterno che all’interno del teatro, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti.

Entrambi vestiti di nero e con occhiali da sole oversize, hanno sfoggiato un look coordinato e glamour. Lei, elegante e audace, indossava un abito nero con due profondi spacchi frontali e sandali altissimi, incarnando un mix di sensualità e sicurezza. Bluma non si è sottratta ai riflettori: ha posato con disinvoltura per i selfie insieme ai fan dell’attore, mantenendo però un’aria riservata e misteriosa.

♦️ #CanYaman on red carpet of Italian Global Series Festival 2025 with his girlfriend international DJ Sara Bluma ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/sa0kfR4eh9 — Can Yaman News International (@CanYamanNewsInt) June 23, 2025