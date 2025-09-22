L’attore siciliano Alessio Vassallo sposa Ginevra Pisani a Posillipo

Fiori d'arancio

La coppia conviveva già da alcuni anni

Una cerimonia civile vista mare, quello di Posillipo, per Alessio Vassallo e Ginevra Pisani che dopo una convivenza di alcuni anni, hanno deciso di fare il grande passo del matrimonio.

L’attore palermitano interprete di tante pellicole di successo come “Il giovane Montalbano”, “I Borgia” “Gli anni spezzati”, “Blackout 2 – Le verità nascoste”, ha portato all’altare la fidanzata più giovane di lui di 15 anni che aveva conosciuto sempre nell’ambiente dello spettacolo. Ginevra, che da qualche anno a questa parte calca le tavole del palcoscenico come attrice di teatro, si è rivelata al grande pubblico televisivo partecipando come valletta a “L’eredità” sotto la conduzione di Flavio Insinna, che figurava infatti tra gli 80 invitati al matrimonio.

