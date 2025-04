Laura Pausini già in costume da bagno racconta sui social la sua remise en forme

Cantanti

La cantante romagnola ha risposto ai suoi followers che le chiedevano come ha fatto a perdere tanti chili

Per le vacanze pasquali ha scelto il mare e una località calda e per Laura Pausini, regina internazionale del pop italiano, è stato il primo test con la prova costume…brillantemente superato. La cantante romagnola non ha segreti per i suoi fans e per i suoi followers e quando uno di loro su Instagram le chiede come ha fatto a perdere 20 chili, lei risponde spiegando appunto come ci è riuscita, lanciando tra l’altro un messaggio importante sulla serietà con cui dovrebbero essere seguite le diete.