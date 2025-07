Le nozze da sogno di Rocco Basilico con la sua Sonia: tra gli invitati anche Zuckerberg e Bezos?

gossip

A Capri il matrimonio del chief wereables officer di EssilorLuxottica e amministratore delegato di Oliver Peoples

Rocco Basilico, 35 anni, chief wereables officer di EssilorLuxottica e amministratore delegato di Oliver Peoples si sposa con Sonia Ben Ammar, 26 anni, figlia di Tarak Ben Ammar, il produttore franco-tunisino notissimo nel jet set internazionale.

Una cerimonia lussuosa che si svolge a Capri anche se Rocco e Sonia hanno scelto di non trasformare il loro matrimonio in un evento mondano come ad esempio di recente accaduto con le nozze di Bezos. Sono previsti meno di 120 invitati. Quasi tutti già arrivati. Ma chi c’è alle nozze? La lista degli invitati è topsecret. Potrebbe esserci Jeff Bezos e la sua Lauren Sanchez ma anche Mark Zuckerberg che di recente ha aumentato la sua partecipazione all’interno di Essilor Luxottica fino al 3,5% del capitale.

Rocco Basilico e Mark Zuckerberg