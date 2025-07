Le nozze della figlia di Sting a Noto: l’abito della sposa, gli ospiti in giro per la città e il dono del sindaco

Nel Siracusano

Il sì di Fusckia Kate Summer e di Maximillian Wright, è stato un evento

Le nozze a Noto di Fusckia Kate Summer sono state un evento, esattamente come qualche anno fa erano state quelle di Chiara Ferragni e Fedez, che avevano optato per la stessa location. Nella perla del Barocco siciliano è arrivato anche Sting, padre della sposa, che è stato accolto dal sindaco Corrado Figura con il dono di un libro dedicato alla città e in particolare alla celebre Infiorata. “Un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante della sua famiglia”, ha commentato il primo cittadino sul suo profilo Fb.