Le nozze gattopardesche della principessa Lavinia Boncompagni Ludovisi con il principe siciliano Raimondo Alliata

L’abito da sposa, la tiara di diamanti, la cena per più di 500 ospiti nel palazzo di famiglia... I dettagli di un matrimonio da favola

Nozze gattopardesche a Roma tra due rampolli di nobilissimi natali. Forse il matrimonio più bello del 2024 per classe ed eleganza. Lavinia Boncompagni Ludovisi e Raimondo Alliata di Villafranca si sono sposati lo scorso 14 ottobre a San Salvatore in Lauro a Roma. Una delle più importanti famiglie romane, con ben due papi tra gli antenati, e una delle più illustri dinastie di principi siciliani si sono unite per un matrimonio sfarzoso e dal sapore d’altri tempi. I genitori della sposa sono don Francesco Maria Boncompagni Ludovisi e donna Violante Guerrieri Gonzaga. I genitori dello sposo sono don Gabriele Alliata di Villafranca (succeduto allo zio, il principe Francesco Alliata, che ha vissuto a Catania, notissimo per aver fondato la Panaria film, padre di Vittoria Alliata), e donna Maria Ferdinanda Stagno d’Alcontres (nella foto sotto).

La sposa è arrivata al braccio del padre indossando un romatico abito firmato da Luisa Beccaria – (sposata con il nobile siciliano Lucio Bonaccorsi di Reburdone), che ha firmato gli abiti di numerose fanciulle aristocratiche, e in questo caso ha realizzato anche gli abiti dei paggetti – caratterizzato da un corpetto con scollo a cuore e maniche corte a sbuffo. Il lungo velo era attaccato alla preziosa tiara di diamanti, gioiello di famiglia indossato anche dalla madre della sposa nel giorno delle sue nozze. Il pizzo è stato scelto per richiamare il tema dominante delle nozze, la Sicilia, in onore della famiglia dello sposo, tema che ha carattterizzato il ricevimento con 550 invitati che si è tenuto a Palazzo Taverna, antica dimora nobiliare di proprietà della famiglia della mamma della sposa. I tavoli sono stati decorati con una corona di foglie e kumquat arancioni, fiori bianchi come zagare, che richiamavano il prezioso piatto dipinto a mano. E un tovagliolo di lino ricamato a mano con le iniziali degli sposi come tovaglietta, iniziali incrocrociate in verde che hanno caratterizzato anche la torta nuziale. Dopo la cena lo stupendo drink party in giardino.

A far trapelare qualche dettaglio sul meraviglioso matrimonio è stata la mamma della sposa che ha postato sul proprio account social (vioscooking) alcune immagini e qualche filmato della splendida coppia.

