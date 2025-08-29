Le nozze in jeans di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: “Dopo solo 28 anni di prova…”

Fiori d'arancio

I due attori si sono uniti in matrimonio a Roma con il rito civile

“Dopo solo 28 anni di prova…le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto:” L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!”. La nota ironica di Benedicta Boccoli sul suo matrimonio con l’attore Maurizio Micheli, non poteva mancare. E’ la stessa attrice a commentare sui social le sue nozze avvenute per l’appunto dopo la lunga convivenza con l’attore e suo mentore dal quale però ha sempre vissuto separata.

La coppia infatti pur abitando a pochi metri di distanza ha sempre scelto di vivere la convivenza in case separate. Chissà se adesso che, con il rito civile, hanno pronunciato il fatidico sì, andranno a vivere nella stessa abitazione. Per il matrimonio, avvenuto a Roma alla presenza di pochi intimi, l’attrice, che cominciò a muovere i primi passi nel mondo della tv insieme alla sorella Brigitta davanti alle telecamere di “Non è la Rai”, ha scelto un look sobrio e informale: jeans e una blusa bianca con ricami. Stessa scelta anche per la sorella Brigitta che ha commentato: “Da bravi attori hanno fatto il loro più grande colpo di scena!”.