Le nozze romantiche di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sul lago di Como

Fiori d'arancio

Altra festa di nozze per il cantante de Il Volo dopo il primo sì che era stato pronunciato in Municipio

Matrimonio di Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il Volo, e Michelle Bertolini, atto secondo. Al sì pronunciato in Comune a San Lazzaro, nel Bolognese, è seguito un altro sì, pronunciato con rito civile, nel giardino di una bellissima villa che si affaccia sul lago di Como.

Bellissima la giovane sposa, ex miss Venezuela ed ex tennista, che ha indossato un abito semplice con velo e coroncina in testa. Super emozionato lo sposo che ha dedicato a Michelle parole molto commoventi.