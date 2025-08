Liam Neeson e Pamela Anderson sono la coppia dell’estate e dell’amore che non conosce età

Vip

Secondo il settimanale People è una love story agli inizi ma autentica

L’amore non conosce età: Liam Neeson, 73 anni, e Pamela Anderson, 58, sono la coppia dell’estate 2025 secondo il settimanale People. «E’ una love story agli inizi. E’ sincera ed è chiaro che sono presi l’uno dall’altra», scrive il settimanale dopo che a fine luglio i due attori hanno portato la rispettiva prole sul tappeto rosso della prima newyorchese del loro film Naked Guy – Una Pallottola Spuntata, da oggi nelle sale.

Pamela ha avuto due figli – Brandon, di 29 anni, e Dylan di 27 – con l’ex marito Tommy Lee, mentre Neeson, che nel 2009 ha perso la moglie Natasha Richardson in un tragico incidente di sci, ne ha altri due, Micheál, di 30 e Daniel, 28. In questa occasione, così come nelle precedenti ‘primè a Londra e Berlino, l’ex bagnina di Baywatch ha continuato a brillare con i suoi look ultrachic e mantenendo la decisione di non truccarsi più a favore di un’eleganza sempre splendente e naturale.

Pamela Anderson ai tempi della serie tv “Baywatch”

Le voci giravano da tempo sui tabloid: sul set del film sarebbe scattata la scintilla. «Pamela è attratta da Liam perché è totalmente aperto al suo modo di pensare e di vivere», ha scritto il Daily Mail citando fonti vicine alla produzione: «Ha detto ai suoi amici che lui è innamorato di lei e fa un sacco di cose carine per lei, tra cui mandarle fiori e passare del tempo con i suoi figli e i suoi cani». La stessa fonte ha poi fatto notare che i due sono riusciti a mantenere privata la loro storia d’amore a distanza trascorrendo molto tempo a casa di lei in Canada: «Pam cucina e si occupa di giardinaggio a casa… è una cosa sana e invitante, molto poco hollywoodiana, e a Liam piace», ha detto la fonte.