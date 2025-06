Lilibet compie 4 anni: foto social, ma mai a viso del tutto scoperto, di mamma Meghan

Reali

I Sussex festeggeranno il compleanno nella loro casa in California

Lilibet, la figlia del principe Harry e di Meghan, ha compiuto oggi 4 anni, e per l’occasione sua madre ha pubblicato su Instagram delle immagini in bianco e nero della piccola. Nelle due foto, è ritratta la bimba quando era nata da poco, e poi al giorno d’oggi, insieme alla duchessa di Sussex. Nel post si legge: «Buon compleanno alla nostra bellissima bambina!». E ancora: «Quattro anni fa è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è più luminoso e bello grazie a questo».