Lite tra cugini Lamborghini per l’eredità del marchio: Tribunale dà ragione a Tonino

la sentenza

Condannato Gianmarco Fabio

Il Tribunale civile di Bologna ha condannato Gianmarco Fabio Lamborghini, figlio di un fratello di Ferruccio Lamborghini, e la manager della sua società al rispetto di alcune disposizioni, ritenendoli responsabili di violazione dei diritti del marchio e di concorrenza sleale confusoria.

Lo scrive il Corriere di Bologna. A intentare la causa, sei anni fa, è stato Tonino Lamborghini, figlio ed erede ufficiale di Ferruccio, fondatore della Casa del Toro. A quanto riporta il quotidiano, Fabio Lamborghini si accreditava in giro per il mondo come erede di Ferruccio, promuovendo diverse iniziative e partecipando a vari eventi di alto livello.

Il Tribunale ha imposto il pagamento di mille euro per ogni eventuale singola violazione futura, più circa 15mila euro di spese legali. Tonino aveva denunciato il cugino anche in qualità di titolare della sua società e dell’associazione che gestisce il Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese (Bologna).