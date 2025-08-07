Lorella Cuccarini compie 60 anni e si racconta, da Baudo alla Parisi a “Playboy”. “Un mio topless valeva 150 milioni”

la più amata dagli italiani

«Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui»

C’è chi a sessant’anni spegne le candeline, e chi ci balla sopra. Lorella Cuccarini appartiene decisamente alla seconda categoria. Nata sotto i riflettori e cresciuta tra lustrini, sigle cult e standing ovation, oggi è ancora lì: a dettare il ritmo, senza perdere un passo. Ma per festeggiare i suoi primi 60 anni, che compirà il 10 agosto, Lorella Cuccarini ha scelto una serata in famiglia, con il marito Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi, produttore discografico e televisivo, e i quattro figli.

La “Cucca Nazionale” è molto più di una showgirl: è un pezzo vivo di spettacolo italiano. Nata a Roma da papà Vero e da mamma Maria. All’età di 9 anni inizia a muovere i primi passi di danza nella scuola di Enzo Paolo Turchi, che all’epoca era già un famoso ballerino del piccolo schermo. Nel 1978, a 12 anni, fa la sua prima apparizione televisiva in una puntata del varietà del sabato sera ‘Ma che sera’, condotto da Raffaella Carrà, in cui Turchi era primo ballerino.

La scopre Pippo Baudo a una convention dei gelati Algida, dice la leggenda. «Il 14 febbraio 1985, all’Hilton di Roma. ​Mi avvicinò il suo agente Cencio Marangoni: “Baudo ti vorrebbe rivedere”. Ci andai con mamma», racconta in una lunga intervista a Vanity Fair. Nell’85 debutta sul piccolo schermo entrando nel cuore del pubblico con ‘Fantastico 6’ accanto a Pippo Baudo. Una gioia immensa e una fifa incredibile».

«Il mio peccato originale è stato avere preso il posto di Heather Parisi a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. “Mai con una ballerina di fila. O io o lei”. E Baudo scelse me». E quella giovanissima ragazza romana, allora sconosciuta, dalle gambe lunghissime, bionda, dalla pelle bianca e occhi azzurri diventa in breve tempo un’icona pop nazionale. In questa edizione regala al pubblico una vera hit, la prima di una lunga serie: “Sugar Sugar’. ”Verso il blu, respirando noi/Aria pulita, voglia di vita/Verso il blu, galleggiando noi/Oh Sugar Sugar, sono dove vuoi”, canta Lorella mentre balla la coreografia, anche questa diventata cult. Il successo ottenuto, la conferma nel cast di ‘Fantastico 7’.

Nel 1987 segue Pippo Baudo a Fininvest (diventata poi Mediaset nel 1996), in cui hanno condotto il varietà del venerdì sera di Canale 5. Per lo show ‘Odiens’ canta la celebre ‘La notte vola’ ancora oggi una hit. Negli Anni 90 conduce ‘Una sera c’incontrammo’, dedicato agli innamorati, che segna il sodalizio artistico con Marco Columbro. Ma anche ‘Paperissima’, dove resta al timone per sei stagioni. Con Columbro guida anche due edizioni di ‘Buona domenica’. Il successo del varietà è tale che Lorella vince il Telegatto come ‘Personaggio televisivo femminile dell’anno’. Di Columbro, dice nell’intervista: «Un fratello. Che litigate dietro le quinte di Buona Domenica. Mi accusava di barare nei giochi, di avere corrotto la giuria, eravamo come due bambini dell’asilo, competitivi al massimo. Poi a cena insieme era tutto dimenticato».

Quanto a Silvio Berlusconi, Lorella Cuccarini ricorda di quando «un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli. Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui».

Nel 1993 torna per una settimana in Rai per affiancare Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo. Nella carriera di Lorella anche il musical con “Grease”, “Rapunzel” e “Aggiungi un posto a tavola”, ‘Sweet Charity’ con Cesare Bocci. Adesso c’è “Amici di Maria De Filippi”, dove è arrivata nell’autunno 2020 come insegnante di danza, diventando poi insegnante di canto nelle edizioni successive (inclusa quella 2025-2026).

Negli anni 2000 torna in Rai al timone dello show del sabato sera ‘Uno di noi’ con Gianni Morandi e Paola Cortellesi, nel 2003 viene nominata membro della giuria di qualità del Festival di Sanremo e nello stesso presenta il gala dei David di Donatello e con Columbro ‘Scommettiamo che?’. Quest’ultimo, un flop che compromette la sua presenza nei palinsesti.

Resta in Rai, ma come attrice. Prende parte a “Piazza di Spagna”, “Amiche”, “Lo zio d’America 2” e “L’isola di Pietro 2”. Nel 2007 abbandona Mamma Rai per tornare a Mediaset. Conduce ‘La sai l’ultima?’ con Massimo Boldi, ma gli ascolti bassi portano alla chiusura. Nel 2009 sbarca su Sky per condurre il talent show ‘Vuoi ballare con me?’. Nel 2015 Maria De Filippi la chiama all’appello come giudice d’eccezione nella 14esima edizione del talent ‘Amici’. E nel 2020 entra nella scuola del talent show come insegnante di danza, e dall’edizione successiva passa al canto. La ‘Lorella-mania’ conquista anche Beyoncé che per la sua performance live di ‘Run the world (Girls)’ ai Billboard Awards del 2011 si è ispirata a Cuccarini. Inoltre, viene interpretata da Daniela Marzulli nell’ultimo episodio della serie tv Sky ‘1992’.

Nel 2016 è protagonista dello show-evento ‘Nemicamatissima’ in cui è affiancata da Heather Parisi, con la quale lavora insieme per la prima volta nel 1985. Tra le due non c’è mai stato un grande affiatamento. E lo dimostrano i dissapori dopo ‘Nemicamatissima’. Parisi sostiene che nel programma – un momento idilliaco per ‘quelli degli Anni 80’ – ci fosse un trattamento impari a suo discapito.

Passano gli anni, ma Lorella è sempre di moda. Nel 2023 torna al Festival di Sanremo nella serata dei duetti. Canta con Olly – in quell’anno in gara con ‘Polvere’ – una nuova versione de ‘La notte vola’. E l’anno successivo, il 2024, co-conduce la quarta serata con Amadeus. Cuccarini quest’anno taglia il traguardo dei 40 anni di carriera e continua ancora a far ballare l’Italia intera. Perché la notte vola, ma Lorella no. L’estate 2025, infatti, è all’insegna del ‘Cha Cha Twist!’, tormentone estivo che canta in duetto con Riki.

