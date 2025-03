Manlio Messina trascina Corona in tribunale: «Io e Meloni amanti? Ha detto falsità e passato il limite»

il caso

«Riteniamo che il signor Corona abbia esagerato, abbia detto falsità, quindi ne risponderà nelle sedi opportune. Sarà il giudice a stabilire se abbiamo ragione noi o ha ragione lui».

Così Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia, dopo la prima udienza a carico di Fabrizio Corona, accusato di averlo accostato alla premier Giorgia Meloni, scrivendo sul sito Dillingernews.it che i due avevano una relazione sentimentale, nell’ottobre del 2023.