Mariasole Pollio, dalle Maldive a Sanremo: il volto fresco di cinema e tv per Prima Festival

La scelta di Carlo Conti è per lei motivo di grande soddisfazione. Prima dell'impegno televisivo, un po' di relax al mare

Ha appena 22 anni Mariasole Pollio ma il suo nome è già legato a fiction di successo come “Don Matteo”, a film come “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni e alle conduzioni radiofoniche di Radio 105 oltre ad altri eventi musicali come il Coca Cola Summer Festival e Battiti Live. Adesso per lei la più grande delle occasioni: la vetrina del Festival di Sanremo che la vedrà affiancare Bianca Guaccero e Gabriele Corsi nella conduzione, su Rai 1, di Prima Festival.

Non è poco per una artista ancora giovane che nel comunicare la notizia del nuovo incarico televisivo ha scelto la formula social-familiare del “nonna, sono la conduttrice del Primo Festival di Sanremo. Ci vediamo a febbraio!”.

L’attrice e conduttrice si è intanto riposata con un viaggio alle Maldive e adesso è pronta per il grande salto: chissà se ad accompagnarla ci sarà anche Marco Salvaderi, produttore musicale e batterista, ex membro del duo ICON 808 con cui l’attrice fa coppia già da tempo ma che lei non espone sui social a tutela di una privacy sentimentale a cui evidentemente tiene.