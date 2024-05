Marika Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha dato alla luce Ariela Wilhelmina

Fiocco rosa

La modella bergamasca è mamma per la terza volta. Il compagno è il dj e produttore musicale William Djoko

Terza maternità per la modella Marika Pellegrinelli. Nella sua vita e in quella del compagno, William Djoko, è arrivata Ariela Wilhelmina. La bimba, che è nata lo scorso 29 aprile nell’ospedale Macedonio di Milano, ha già due fratelli: Gabrio e Raffaela (i due figli nati dal matrimonio di Marika con Eros Ramazzotti).

“Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile. (Dice la mamma). Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia.

Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme. La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni. Grazie”.