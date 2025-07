Mario Adinolfi finisce in ospedale al rientro dall’Isola dei Famosi

La disavventura

Brutta avventura per Mario Adinolfi, finito in ospedale dopo il rientro dall’Isola dei Famosi. «Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento», ha scritto l’ex deputato Pd sul suo profilo Instagram.«Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare», ha aggiunto nel post.Nel reality di Canale 5 Adinolfi, 54 anni, si è classificato al secondo posto, alle spalle della vincitrice Cristina Plevani. “Grazie davvero a tutti, estimatori e detrattori, è stata un’avventura oltre ogni immaginazione, talmente intensa da vivere che mi sembra impossibile da raccontare. Ho dato tutto e anche di più, ringrazio Dio per questo regalo e questa finestra aperta sulla mia anima», aveva scritto sui social a conclusione dello show.

