Matrimonio vip a Noto: la figlia di Sting sceglie la città del Barocco per il suo sì

Nel Siracusano

Fuschia Katherine Sumner, nata dalle prime nozze del cantante, ha già festeggiato l'addio al nubilato

Una festa per accogliere gli ospiti che dovrebbe svolgersi tra la corte interna di Palazzo Nicolaci e il teatro Tina Di Lorenzo, dove addirittura il padre della sposa potrebbe anche esibirsi con qualche altro amico famoso, mentre la cerimonia dovrebbe svolgersi in un’antica dimora fuori Noto. Intanto però sembra non ci sia più alcun dubbio: è quello tra l’attrice Fuschia Katherine Sumner e il direttore creativo Maximillian Wright il matrimonio vip da mesi tenuto segreto a Noto. Katherine, per tutti Kate, è attrice e regista ed è la figlia di Sting (all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner), cantante britannico e frontman del gruppo The Police.

Un altro matrimonio vip, con Noto che ancora una volta conferma di non avere nulla da invidiare alle città più importanti del Mondo. Un matrimonio di cui tanti già sapevano ma di cui pochi potevano, e possono, parlare considerando i patti di riservatezza. Ma sono bastate le indiscrezioni giuste e un paio di incroci sui social per risalire e ricostruire quello che succederà in questi tre giorni a Noto.

I futuri sposi

Intanto Kate, classe 1982, qualche settimana fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del suo addio al nubilato con scritto “Not long now” (manca poco). Sempre da Instagram ecco qualche cuoricino e il più classico dei “segui” su alcuni dei posti che a questo punto saranno il centro nevralgico della festa: via Nicolaci e un’antica dimora sulla Noto-Palazzolo (già famosa per quello che è stato il primissimo matrimonio vip a Noto, poi non andato benissimo però), dove dovrebbe celebrarsi il rito matrimoniale.

Fuschia Katherine Sumner da piccola con il padre Sting

Poco si conosce, ancora, sui possibili ospiti attesi a Noto. Sting, molto legato all’Italia tanto da aver acquistato terreni in Toscana dove produce anche vino, fino a qualche giorno fa era a bordo di Luminaria, lo yacht superlusso che ha circumnavigato la Sicilia orientale con tantissimi vip ospiti (Naomi Campbell e Ricky Martin per dirne alcuni), e non è da escludere che possa arrivare a Noto qualche amico di lunga data (la suggestione porta ad Eric Clapton). Kate è la seconda figlia di Sting, nata dal primo matrimonio del cantante britannico con l’attrice Frances Tomelty, da cui nacque anche un altro figlio (Joseph). Altri quattro, invece, nasceranno dal matrimonio con l’attrice e adesso produttrice Trudie Styler.