Michelle Hunziker e Ilary Blasi, due sirene-amiche alle Maldive

Vacanze vip

Le due conduttrici televisive confermano la grande amicizia che le unisce con una vacanza in comune insieme ad altri familiari e amici

Si potrebbe dire che sono delle abituè del posto. Ilary Blasi e Michelle Hunziker tornano ancora una volta alle Maldive e questa volta insieme. Non è la prima volta che le due showgirl e conduttrici televisive partono insieme in vacanza. Lo hanno fatto recentemente anche lo scorso dicembre quando, poco prima di Natale, sono andate insieme a St. Moritz. Insieme a loro anche le figlie (le due minori per la Hunziker) e l’immancabile compagno di Ilary Blasi, Bastian Muller.

Ilary Blasi

Le due conduttrici-amiche stanno deliziando i rispettivi followers con splendidi scatti sui rispettivi profili social: forme fisiche da urlo, spiagge dorate, acque cristalline e tramonti paradisiaci fanno incetta di like. Michelle Hunziker e Ilary Blasi, accompagnate anche dalla loro manager, Graziella Lopedota, non hanno rinunciato ad allenarsi con sedute di fitness in riva al mare, un’abitudine che seguono anche quando sono in vacanza.