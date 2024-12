Michelle Hunziker e Ilary Blasi giocano d’anticipo: insieme a St. Moritz è già Natale

Feste

Le due showgirl e conduttrici televisive, in compagnia di figlie e del compagno della Blasi, hanno alloggiato in un lussuoso albergo

Non è la prima volta che le due showgirl e conduttrici televisive vanno in vacanza insieme. E per questo Natale, Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno già anticipato le loro vacanze con un salto a Saint Moritz in un luxury hotel come il Grace La Margna. Panorami mozzafiato e serate glamour per le due colleghe che sono partite in compagnia della loro agente Graziella Lopedota, di alcune delle loro figlie e del compagno della Blasi, Bastian Muller. Tutti insieme hanno trascorso una serata al Billionaire.

La scelta della località in terra svizzera potrebbe non essere casuale, un po’ perchè richiama le origini della Hunziker e un po’ perchè quest’ultima è la testimonial di campagne pubblicitarie che hanno come tema proprio la Svizzera. In ogni caso si è trattato di puro relax in paesaggi spiccatamente natalizi. Con Ilary c’era anche la figlia Chanel che crescendo sta diventando sempre più simile alla mamma.