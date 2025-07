Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la cena, il bacio al concerto di Vasco, la barca… storia del nuovo amore

coppia dell'estate

Lui, 55 anni, gestisce un fondo miliardario

E’ iniziata l’estate degli amori, delle nuove coppie, dei baci rubati in spiaggia o in barca. Stavolta si tratta di Michelle Hunziker, 48 anni, e dell’imprenditore Nino Tronchetti Provera, 55 anni, figlio di un cugino di Marco Tronchetti Provera, fondatore di Ambienta, fondo miliardario che investe nella sostenibilità ambientale. La showgirl è sempre più innamorata e i due non si nascondono più.

Il loro legame è stato rivelato da “Oggi” che ha pubblicato un servizio ricostruendo il loro incontro e l’inizio della loro storia e la loro partecipazione al concerto di al concerto di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma, in cui si sono scatenati in tribuna accanto ad Aurora, la figlia che la showgirl ha avuto 28 anni fa da Eros Ramazzotti. Michelle ha postato sui suoi social immagini di loro che cantano sulle note di Vasco, ma soprattutto stanno spopolando sul web le foto dei loro baci in pubblico, ben 60 mila presenti allo stadio. Un amore ormai pubblico e di cui sono a conoscenza le famiglie.

Erano già stati paparazzati per le strade di Milano in atteggiamenti affettuosi, e qualche giorno fa il settimanale “Chi” li ha fotografati in barca al largo di Capalbio e con la coppia c’erano anche le figlie di Tronchetti Provera e alcune amiche. Pare che i due si frequentino da febbraio. Erano stati fotografati insieme a cena in un ristorante, il Bacaro Montenapoleone. Si sarebbero conosciuti grazie ad alcune amicizie in comune legate al mondo dell’imprenditoria, “e si sono avvicinati poco alla volta”, rivela il magazine Chi.

Michelle Hunziker, 48 anni, è madre di Aurora (avuta da Eros Ramazzotti) e di Sole e Celeste (nate dal secondo matrimonio con Tommaso Trussardi), ma è anche nonna del piccolo Cesare, 3 anni, figlio di Aurora e di Goffredo Cerza. Nell’estate del 2022 si parlò di una breve storia con il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini. Nino Tronchetti Provera è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa e gallerista, e i due hanno avuto tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. In un’intervista al Sole 24 ore disse: “Alcuni sono stati più gentili con me per il mio cognome. Altri sono stati meno gentili con me per la stessa ragione. Non mi è mai importato. E, alla fine, non ha mai contato”.