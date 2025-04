Michelle Obama su voci di divorzio, sono solo una donna autonoma

Posizioni

"La gente trova assurdo che possa prendere decisioni da sola"

L’ex first lady Michelle Obama ha commentato per la prima volta le speculazioni sul divorzio da Barack, iniziate a gennaio quando l’ex presidente si è presentato da solo all’insediamento di Donald Trump e ai funerali di Stato di Jimmy Carter a gennaio. “Le persone non riescono a concepire che una donna possa fare delle scelte in modo autonomo”, ha detto la 61enne nel podcast “Work in Progress” di Sophia Bush.