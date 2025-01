Miriam Leone, doppia festa a Torre Archirafi per il piccolo Orlando

Feste

L'attrice catanese ha scelto ancora una volta la sua terra per celebrare un evento di famiglia

Per festeggiare il compleanno, il primo, e il battesimo di suo figlio Orlando, l’attrice catanese Miriam Leone è tornata ancora una volta nella sua terra. Lo aveva già fatto in occasione del suo matrimonio organizzato a Scicli, nel Ragusano.

Questa volta, insieme al marito Paolo Carullo, ha scelto la frazione ripostese di Torre Archirafi per celebrare il doppio evento.

Cerimonia in chiesa e poi un ricevimento in una villa-ristorante dello stesso luogo per far festa a questo piccolo angioletto biondo che sarà sicuramento bello come la mamma.