Monica Bellucci e Tim Burton non sono più una coppia e annunciano la separazione

Ex

L'attrice umbra, che da anni vive a Parigi, e il regista americano hanno optato per un comunicato congiunto

Il regista hollywoodiano Tim Burton e l’attrice italiana, ma che da anni vive a Parigi, Monica Bellucci si separano. L’annuncio in una dichiarazione congiunta, riportata dal Daily Mail: “È con profondo rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”. Monica Bellucci, 60 anni, e Tim Burton, 67 anni, stavano insieme dall’ottobre 2023. Il regista l’ha diretta in “Beetlejuice”. L’ex coppia aveva partecipato nel giugno scorso al Taormina Film Fest per la consegna all’attrice del Premio Speciale Internazionale. Erano apparsi entrambi in splendida forma e molto affiatati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA