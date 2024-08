Monica Setta, i suoi favolosi anni 60 festeggiati in Puglia con rose rosse e fuochi d’artificio

Compleanni

La giornalista e conduttrice televisiva ha scelto come location una masseria. Non c'erano ospiti vip

Monica Setta ha fatto le cose in grande anche se gli invitati non erano tantissimi e non vip. La giornalista e conduttrice tv ha scelto di festeggiare i 60 anni nella sua terra natìa, la Puglia e in particolare a Savalletri di Fasano nella masseria di lusso Torre Maizza.

Lì è stato allestito il tavolo in bianco e in rosso (tante le rose che lo hanno adornato) per la cena gourmet che la giornalista ha fatto preparare. Rose rosse anche sulla torta a piani e infine lo spettacolo dei fuochi d’artificio che gli ospiti hanno potuto ammirare da bordo piscina.

La conduttrice di Generazione Z, Storie di donne al bivio e, nel weekend invernale, Uno mattina in famiglia, ha voluto accanto a se le persone più importanti della sua vita: la figlia Gaia Torlontano e la madre Liliana e poi, come lei stessa ha spiegato in un post sui social, le persone che la fanno stare bene.