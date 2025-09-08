Fiori d'arancio
Naike Rivelli ha detto sì: il matrimonio semplice e senza esclusive con Roberto Marzano
La figlia e manager di Ornella Muti si è sposata nel casale di famiglia, in provincia di Alessandria
Lo aveva annunciato e ha mantenuto la promessa. Un matrimonio semplice e senza che venissero concesse costose esclusive. Naike Rivelli, figlia primogenita dell’attrice Ornella Muti, si è sposata con un rito civile, sabato 6 settembre, nel casale di famiglia in Piemonte. Il legame nato otto anni fa con l’imprenditore edile calabrese Roberto Marzano è culminato in un sì ufficiale che è stato organizzato in maniera semplice. Una festa di famiglia con tanto di balli a piedi nudi, a bordo piscina, e una torta inspirata alla favola de “La bella addormentata nel bosco”. Il tradizionale lancio del bouquet ha “premiato” la sorella della sposa, Carolina Fachinetti, mamma di due bambini e rimasta vedova pochi anni fa di Andrea Longhi.
Naike in questi anni, oltre a lavorare come manager per la mamma, si è contraddistinta per le sue battaglie ambientaliste e animaliste diventato un’attivista a tutti gli effetti che spesso utilizza i social per comunicare il suo pensiero etico soprattutto in tema di alimentazione. Pare che proprio l’attenzione per l’ambiente abbia contribuito ad approfondire il suo legame con Marzano che arriva in un’età più matura dopo la relazione, in età più giovanile, con Christian Cetorelli da cui è nato il figlio Akash, molto legato alla madre e alla famosa nonna.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA