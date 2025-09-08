Naike Rivelli ha detto sì: il matrimonio semplice e senza esclusive con Roberto Marzano

Fiori d'arancio

La figlia e manager di Ornella Muti si è sposata nel casale di famiglia, in provincia di Alessandria

Lo aveva annunciato e ha mantenuto la promessa. Un matrimonio semplice e senza che venissero concesse costose esclusive. Naike Rivelli, figlia primogenita dell’attrice Ornella Muti, si è sposata con un rito civile, sabato 6 settembre, nel casale di famiglia in Piemonte. Il legame nato otto anni fa con l’imprenditore edile calabrese Roberto Marzano è culminato in un sì ufficiale che è stato organizzato in maniera semplice. Una festa di famiglia con tanto di balli a piedi nudi, a bordo piscina, e una torta inspirata alla favola de “La bella addormentata nel bosco”. Il tradizionale lancio del bouquet ha “premiato” la sorella della sposa, Carolina Fachinetti, mamma di due bambini e rimasta vedova pochi anni fa di Andrea Longhi.