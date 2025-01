Naike Rivelli sposa d’aprile: le nozze a 50 anni con Roberto Marzano

Fiori d'arancio

La figlia di Ornella Muti ha scelto così di suggellare una relazione che dura già da alcuni anni

Si sposerà ad aprile e alle nozze non mancherà certamente la mamma Ornella Muti che da alcuni anni a questa parte lei segue come un’ombra, facendole anche da manager. Naike Rivelli, primogenita dell’attrice romana, ha deciso di convolare a nozze ed è lei stessa a rivelarlo su Mow Mag.

Una scelta matura e consapevole che arriva per lei all’età di 50 anni e con l’ammissione di non essere una persona facile. Forse è per questo motivo che ha aspettato tanto, ma a quanto pare Roberto Marzano, un imprenditore di origini calabresi incontrato in Piemonte, l’ha fatta capitolare dopo sette anni di relazione. Naike Rivelli si era sposata una prima volta nel 2002 con l’attore tedesco Manou Lubowski, ma l’unione era durata solo nove mesi.

Naike, animalista convinta e sostenitrice di tutte quelle tematiche sociali che riguardano l’ambiente, la salute e l’alimentazione, già mamma di Akash Cetorelli, 28 anni, ha sempre tenuto un profilo molto riservato su questa storia sentimentale di cui non ha quasi mai parlato. Anche del compagno, che sui social ha un profilo privato, si sa poco e niente. Il suo volto forse sarà “svelato” in occasione delle nozze che si preannunciano comunque super blindate. Per il momento di rivelato c’è soltanto l’anello di fidanzamento: un anello non particolarmente prezioso che era stato acquistato in Marocco e all’interno del quale, dal futuro marito, è stato inserito un rubino.