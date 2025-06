Naro in festa per le nozze di Francesco Barone: il fratello Piero e Gianluca de Il Volo cantano per gli sposi

Nell'Agrigentino

I due cantanti hanno regalato agli sposi alcune delle loro interpretazioni

Il matrimonio di Francesco e Rita Barone a Naro non poteva passare inosservato. Al di là di quanto potessero essere conosciuti gli sposi, che per motivi di lavoro vivono a Bologna, e le rispettive famiglie, ad imprimere l’allure del “matrimonio vip” ci hanno pensato il fratello dello sposo, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

In altre parole, gran parte del trio de Il Volo era lì a Naro, in provincia di Agrigento, per far festa insieme a Francesco, a Rita e a tutti i loro invitati. Piero e Gianluca (unico assente Ignazio Boschetto, forse per la maternità della moglie Michelle), non si sono risparmiati nel regalare agli ospiti la loro arte. Piero ha cantato in chiesa l’Ave Maria; con Gianluca ha poi intonato, durante i festeggiamenti del ricevimento, una My way da brividi.

Nel corso della festa gli sposi hanno anche ballato sulle note di alcuni pezzi celebri de Il Volo come ad esempio “Gande amore”.