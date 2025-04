Natalia Paragoni e il post sibillino sui social: «Il mio colore preferito è l’azzurro»

L'interrogativo

Tanti followers che la seguono sono pronti a giurare che l'influencer sia in attesa del secondo figlio

Un post sibillino sui social fatto durante le recenti vacanze di famiglia alle Bahamas e il gioco è presto fatto. Natalia Paragoni aspetta un secondo figlio dopo la piccola Ginevra? Lei non risponde, il compagno Andrea Zelletta neppure, ma quel pancino appena appena accennato ha scatenato le reazioni social sull’ipotetica gravidanza e sul fatto che il bimbo in arrivo sarebbe proprio un maschietto. “Se non lo sapevate il mio colore preferito è l’azzurro”, scrive lei postando anche un cuoricino di quel colore. Il suo aspetto fisico esile non lascia trasparire al momento forme di una gravidanza evidente ma le followers più attente giurerebbero che sì, la giovane influencer, che ha conosciuto il compagno a “Uomini e Donne”, sarebbe incinta.

La coppia Paragoni-Zelletta, lui è un dj e produttore musicale, è una delle più seguite e ammirate sui social anche per la semplicità con cui raccontano la vita della loro giovane famiglia.