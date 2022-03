Al via l'Isola dei Famosi 2022, ecco chi sono i 22 concorrenti

Da Cicciolina a Marco Melandri fino ad Antonio Zequila. Sono questi alcuni dei partecipanti all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi che andrà in onda a partire da lunedì 21 marzo si Canale 5.

La conduzione è stata affidata a Ilary Blasi con Alvin nel ruolo di inviato e cpn gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In tutto 33 i concorrenti con il cast diviso in coppie e singole con 22 concorrenti.

Il cast delle coppie vedrà in gara due dei dei Cugini di Campagna, ma anche l’ex pugile Clemente Russo con la moglie Laura, Guendalina Tavassi ex del Grande Fratello, influencer e attrice, con il fratello Edoardo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Lory Del Santo col fidanzato Marco, Jeremias Rodriguez col padre Gustavo. Nei single in gara Marco Melandri, Antonio Zequila, Roger Balduino, Blind, Nicolas Vaporidis, Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic,

