Alba Parietti: «Ho 61 anni e mezzo e non mi sono mai sentita meglio in vita mia»

Alba Parietti è raggiante. E non ne fa mistero. Anzi lo dice a gran voce, sui social e oggi anche a Verissimo da Silvia Toffanin. L'amore fa miracoli, ma oltre che a quello per il compagno Fabio Adami, con cui sta vivendo una seconda giovinezza, la showgirl, conduttrice e opinionista ha sempre svelato il segreto per stare bene: la cura di stesse e per se stesse, oltre alla capacità di saper guardare avanti.

E per Alba, da poco meno di un anno a questa parte, è tornato anche l'amore per un uomo, dopo una parentesi di solitudine sentimentale. Con Fabio Adami, manager cinquantenne di Poste Italiane, la Parietti pare stia vivendo una delle fasi più felici della sua esistenza tanto da postare: "Ho 61 anni e mezzo e non mi sono mai sentita meglio in vita mia".

Favorita anche da un fisico che "regge" molto bene, al di là di qualche ritocco mai negato, la showgirl e conduttrice sembra proprio intenzionata a non lasciare indietro nessuna delle piacevolezze che la vita le offre, compresi i viaggi e le vacanze nelle sue case di Courmayeur e di Ibiza, con il punto fermo dell'amore per il figlio Francesco e adesso anche per Fabio.

