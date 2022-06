Alberto Matano si è sposato: grande festa e commozione

Alberto Matano è convolato a nozze ieri alle porte di Roma con il compagno Riccardo Mannino. Una celebrante d'eccezione per la coppia: Mara Venier li ha uniti in matrimonio alla presenza dei familiari e di tanti amici della coppia. Alla grande festa, con dj set, hanno partecipato anche alcuni degli ospiti che spesso hanno animato il salotto televisivo de La Vita in Diretta che il giornalista ha condotto con successo per il secondo anno consecutivo su Rai 1. Tra i presenti Francesca Barra con il compagno Claudio Santamaria, Nunzia Di Girolamo, Fabio Canino (uno dei giudici di Ballando con le Stelle), le giornaliste Serena Bortone, Francesca Fialdini e Francesca Fagnani e ancora il "nuovo" Don Matteo" Raoul Bova con la moglie Rocio Morales.

