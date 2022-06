Alberto Matano si sposa e Mara Venier posta: "Prove generali..."

Alberto Matano si sposa. L'unione civile con il compagno Riccardo..... sarà celebrata sabato 11 giugno. Finora molto riservato sulla sua vita privata, il giornalista, per la speciale occasione, si lascia fotografare già alle prove generali con la celebrante del rito. Sarà l'amica Mara Venier ad unire la coppia in matrimonio ed è proprio lei a postare sui sociale qualche foto delle prove di matrimonio che a quanto pare avverranno in una location di campagna, forse nel resort dello chef e imprenditore Antonello Colonna, che si trova a Labico, alle porte di Roma.

Il giornalista e conduttore de "La Vita in diretta" aveva già fatto outing da qualche anno, deludendo le innumerevoli fans che lo apprezzano anche per il suo aspetto fisico. Ma per lui è arrivato il momento di convolare a nozze con il compagno, di cui si conosce il cognome e poco altro.

