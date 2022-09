Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano

Fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: «ma la nostra famiglia continuerà ad esistere». "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni». Lo dichiarano in una nota congiunta.

I due si erano sposati posato nel Regno Unito nel 2014. Nelle scorse settimane erano circolate le voci di crisi, nelle foto estive della Marcuzzi sui social lei appariva sola o in compagnia di amiche. Qualche giorno fa erano stati fotografati al mare abbracciati, ora la notizia della separazione.

Prima di Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, la Marcuzzi ha avuto una relazione con Simone Inzaghi, da cui ha avuto il figlio Tommaso (21 anni), e Francesco Facchinetti, padre di Mia, 11 anni.

