Amore finito tra Belen e Spinalbese, lui non si rassegna, lei fotografata con De Martino

Belen Rodriguez dopo la vacanza di inizio anno in Uruguay con l'amica Patrizia Griffini - condita con scatti bollenti in perizoma o seminuda tra le lenzuola - ora è chiusa in casa a godersi i suoi figli. “Quarantena fiduciaria” scrive in una Storia sui sociale mentre mostra i suoi bambini che giocano con lei. La showgirl avrebbe chiuso definitivamente la sua storia con Antonio Spinalbese, crisi nata solo dopo sei mesi dalla nascita della figlia Luna Marì. Ma l'ex non ha smesso di corteggiarla e secondo il settimanale “Diva e donna” la starebbe inondando di messaggi sui sociale per esempio cantandole canzoni che sarebbero a lei dedicate o con riferimenti alla loro storia. Sui motivi della rottura nessuno dei due ha mai fatto dichiarazioni, ma secondo il settimanale lui sarebbe disperato e ancora innamoratissimo.

La vacanza in Paraguay ha prodotto un altro gossip, il presunto flirt con il calciatore Ezequiel Lavezzi negli stessi giorni sulle stesse spiagge della showgirl argentina. Lavezzi, infuriato, ha smentito il flirt sottolineando di essere felicemente fidanzato.

Intanto lei è stata paparazzata al ritorno a Milano cn l'ex Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Foto che hanno riacceso il gossip, visto che i due hanno già avuto in passato un ritorno di fiamma concluso però dalla separazione e dal nuovo amore di lei coronato dalla nascita di una bambina. Ma secondo alcuni, l'ex ballerino sarebbe andato a prenderla in aeroporto per condurla subito dal figlio che lui avrebbe durante la vacanza in Sudamerica di lei.

