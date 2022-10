Angela Melillo sposa un principe del foro di Roma: «La giornata più bella»

Angela Melillo ha coronato, per la seconda volta nella sua vita, il sogno di un matrimonio. La showgirl romana, 55 anni, ha sposato infatti l'avvocato sessantenne Cesare San Mauro, del foro di Roma, e docente di Diritto dell’Economia all’università La Sapienza. I due facevano già coppia fissa da circa otto anni.

Pubblicità

Nessuna foto dell'evento se non quella del bouquet (precedenza sicuramente ad un'esclusiva editoriale, ndr.) ma di certo per la bella showgirl, ballerina e opinionista tv, mamma di Mia, "è stata la giornata più bella", come lei stessa ha postato su Instagram. Invitate alle nozze le amiche più care, tutte colleghe, con cui la sposa aveva già festeggiato l'addio al nubilato in una spa: a far festa c'erano Samantha De Grenet, Stefania Orlando (fresca di separazione da Simone Gianlorenzi), Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier), Manila Nazzaro e Milena Miconi.

Subito dopo il matrimonio, la Melillo, ex protagonista della fortunata stagione del "Bagaglino" ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, non ha voluto mancare all'appuntamento con il Festival del Cinema di Roma dove, sul red carpet, ha sfilato insieme al neo marito. Quindi una veloce luna di miele e poi il ritorno agli impegni di ciascuno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA