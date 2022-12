Asia Argento torna felice con il suo "tuono italiano"

Asia Argento torna felice e sui social lascia trasparire la sua nuova dimensione di serenità accanto al fidanzato, più giovane di lei di 21 anni, Michele Martignoni. Soprannominato "The italian thunder", (Il tuono italiano), il giovane è campione del mondo di MMA, una disciplina sportiva di arti marziali miste che recentemente lo ha visto primeggiare sull'inglese Dominique Wooding detto “Black Panther”.

L'attrice, figlia del regista Dario Argento e dell'attrice, scomparsa qualche anno fa, Daria Nicolodi, è stata spesso protagonista della cronaca rosa per le sue complicate vicende sentimentali a cominciare dall'unione con il cantante Morgan, padre di Anna Lou, con il quale non sempre si è scambiata parole dolci. Asia Argento è stata poi tra le attrici protagoniste del Mee Too (denunciò di aver subito abusi da Harvey Weinstein) e anche il legame con lo chef Anthony Bourdain, morto suicida, ha avuto per lei ripercussioni poco piacevoli (le malelingue avevano sospettato che dietro il suicidio di Bourdain potesse esserci un tradimento di lei). Ultimamente aveva fatto parlare di se' anche per un presunto fidanzamento con l'ex "re" dei paparazzi Fabrizio Corona; una relazione, o amicizia, conclusasi in breve tempo.

Adesso tutto questo sembra alle spalle e per Asia, che è mamma anche di Nico, il sole è tornato a splendere insieme al nuovo compagno con cui ha recentemente sfilato sul red carpet della presentazione del film "Tre di troppo", con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

