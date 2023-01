Barbara D'Urso e la notizia tenuta segreta: sui social valanga di critiche

Una notizia bella ma tenuta segreta per mesi. "E' stata la nostra scelta", ha commentato Barbara D'Urso nel salotto televisivo di Verissimo accennando, per la prima volta, al fatto di essere diventata nonna. Uno dei due figli della conduttrice, non è stato specificato se il maggiore o il minore, ha avuto una figlia dalla compagna ma alla nonna-conduttrice è stato chiesto di mantenere il riserbo sulla notizia della nascita. "Avrei voluto condividerlo sui social" ha detto la D'Urso, "magari mostrando una manina, ma in tutti questi mesi non l'ho detto a nessuno".

Le critiche sui social non si sono fatte attendere, anche se è risaputo che la "Barbarella" nazionale è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e in particolare su quella dei due figli avuti dal regista Mauro Berardi. "Neanche se i figli lavorassero alla Nasa o alla Cia, quanta presunzione!", scrive un follower sul profilo Instagram di Verissimo. "Non capisco perché tenere nascosta una notizia così bella e naturale. Non sarebbe accaduto nulla ai suoi figli e nemmeno a lei... Al massimo le avrebbero fatto gli auguri.... Sinceramente non capisco", ribatte un altro. "Manco fosse la regina Elisabetta che deve tenere tutto segreto la santa Maria Goretti....ridicola", chiosa un'altra persona. In tanti fanno anche notare che mentre la conduttrice si occupa spesso, nelle sue trasmissioni, dei fatti degli altri sviscerando anche i particolari più intimi, sui fatti suoi diventa anche, eccessivamente, riservata. Lei non risponde e dal canto suo ha già spiegato di aver dovuto rispettare la privacy richiesta dal figlio e dalla compagna di lui.

