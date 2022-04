Barbara D'Urso, il suo look aggressive fa discutere: sui social piovono critiche

Un look particolarmente "aggressive" quello sfoggiato da Barbara D'Urso nella puntata di ieri sera de "La pupa e il secchione": un tubino in pelle strizzato, con scollatura audace e contornato da catene e catenine. A molti dei followers della conduttrice Mediaset l'abito non è piaciuto, considerato forse un po' troppo per una bella signora, dal fisico invidiabile, ma pur sempre sessantenne.

Lei com'è ormai nel suo stile sembra farsi scivolare addosso i commenti negativi, compresi quelli che la vogliono in caduta libera nel quadro delle programmazioni del canale televisivo per cui lavora. Si vocifera infatti di un mancato rinnovo del contratto per la prossima stagione televisiva: rumors a cui la conduttrice napoletana, che per anni è stata il volto di punta delle produzioni di Canale 5 (suoi gli spazi quotidiani del pomeriggio oltre e quelli della domenica), risponde con spezzoni di articoli che parlano invece del protrarsi del suo Pomeriggio 5 fino al mese di giugno e di ascolti dei suoi programmi che non sono affatto catastrofici.

Insomma Barbarella sembra ancora voler restare sulla cresta dell'onda, forte di quella parte di pubblico che le resta molto affezionato e a cui lei non manca mai di dedicare il suo saluto "col cuore".

