Barbara D'Urso, tintarella ripresa dal drone. E sul suo lato B il web si scatena

Vacanze in splendida forma per Barbara D'Urso che sta trascorrendo parte della sua estate insieme a cari amici. Per la conduttrice di Pomeriggio 5, passeggiate in mezzo alla natura e bagni in piscina con bikini che può ancora sfoggiare con merito. Con i suoi 65 anni compiuti a maggio, la D'Urso ha un fisico da fare invidia, non essendo tra l'altro ricorsa alla chirurgia estetica (tranne forse qualche ritocco al viso); una bellezza che la conduttrice, sulla cui vita privata vige il massimo riserbo, esibisce sui social per la gioia dei suoi followers. Una delle ultime foto postate la ritrae, grazie ad un drone, dall'alto e da dietro. Lei scrive sorniona: "Tintarella...da drone". I più critici mettono addirittura in dubbio che non sia lei, qualcuno la scambia financo per Belen, quasi a non voler credere, o ammettere, che quel fisico ancora così tonico possa appartenere a lei.

"Barbarella" non risponde alle illazioni e continua le sue vacanze in attesa di rientrare a Pomeriggio 5, dove, si vocifera, potrebbe tornare anche prima del previsto.

