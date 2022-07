Belen e Stefano De Martino: l'amore torna anche sui social

Non un indiscrezione, non una "paparazzata". Questa volta sono proprio Belen Rodriguez a postare sui social, dopo tanto tempo, una foto insieme a Stefano De Martino. I loro volti vicini e prossimi ad un bacio, in controluce, sono in realtà la più chiara testimonianza di un amore tornato ad essere forte e che, evidentemente, non deve più essere nascosto o vociferato. La coppia, in vacanza nelle Isole Pontine, si è riunificata da pochi mesi, dopo una seconda rottura dal loro matrimonio. Prima la separazione pochi anni dopo le nozze, poi nonostante l'amore di lei per il campione di moto Andrea Iannone e qualche flirt attribuito al ballerino napoletano, oggi conduttore, è arrivata la prima riappacificazione; ma ancora una volta non aveva funzionato.

Lei ha provato a metter su famiglia con l'hair stylist Antonio Spinalbanese, da cui ha avuto la figlia Luna Marie; ma anche questa relazione non è andata a buon fine. Quindi pochi mesi fa il riavvicinamento all'ex marito, con cui la showgirl argentina sta vivendo, insieme al loro Santiago, un'altra estate d'amore e di coccole.

Sui social non mancano gli apprezzamenti di quanti condividono il loro ennesimo ritorno di fiamma, ma non mancano anche i commenti ironici relativi alla durata di questa seconda reunion e c'è chi li paragona ai protagonisti di "Beautiful", Brooke e Ridge "formato Napoli". Starà a loro smentire o confermare.

