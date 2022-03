Berlusconi, Marta Fascina aspetta un figlio dal Cavaliere?

L'indiscrezione è di un bene informato del mondo del gossip come il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Ed è un'indiscrezione talmente grossa da essere considerata una vera e propria "bomba"; a sganciarla è stato il giornalista sul portale MOW e riguarda le recenti nozze "simboliche" di Silvio Berlusconi con la compagna, la deputata di Forza Italia, Marta Fascina.

Pubblicità

Un "non matrimonio" che però, qualora la notizia venisse confermata, avrebbe già dato dei frutti perchè la compagna del Cavaliere sarebbe già incinta. La notizia non può che destare curiosità per la popolarità dei personaggi coinvolti e, in particolar modo, per l'età di Berlusconi che, con i suoi 86 anni, non si può di certo considerare un giovanotto, pur essendo, come ha dimostrato alla festa organizzata a Villa Gerletto qualche settimana una, un uomo ancora pieno di vita e di progetti per il futuro.

In realtà il bellissimo abito da sposa bianco con tanto di velo indossato dalla Fascina al matrimonio simbolico, non lasciava intravedere nulla che potesse far pensare all'inizio di una gravidanza. Per il leader di Forza Italia, già nonno da tempo, si tratterrebbe del sesto figlio dopo i due più grandi, Piersilvio e Marina, avuti dalla prima moglie, e Barbara, Eleonora e Luigi avuti dalla seconda moglie, Veronica Lario. E' il caso di dire chi vivrà, vedrà!

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA