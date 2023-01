Bianca Atzei diventa mamma: "Finalmente" è il saluto a Noa Alexander

Un "Finalmente" e un cuoricino rosso per annunciare sui social l'arrivo di Noa Alexander. La cantante Bianca Atzei diventa mamma per la prima volta mentre il compagno, la Iena Stefano Corti, diventa padre per la seconda volta dopo Gabriele, avuto da una precedente relazione. Immensa la gioia della cantante sarda che, come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ha vissuto questa gravidanza sotto i "riflettori" dei social postando, di volta in volta, la crescita di un pancione che oggi ha avuto il suo epilogo.

Per Bianca Atzei, che in passato è stata legata al campione di motociclismo Max Biaggi, è l'inizio di una nuova avventura, attesa e desiderata. La cantante aveva superato il dolore di un aborto spontaneo, una vicenda che l'ha portata a sentirsi molto vicina alle donne che hanno vissuto la stessa esperienza. Ora è tempo di gioire e, insieme a papà Stefano, di continuare a costruire questa nuova famiglia.

