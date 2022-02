Carolina Stramare nuova fidanzata di Vlahovic: grandi cambiamenti per l'attaccante della Juve

E' un periodo di grandi cambiamenti per l'attaccante serbo Dusan Vlahovic. Dopo aver lasciato la Fiorentina per vestire la maglia degli odiati rivali della Juventus, il centravanti ha cambiato anche compagna. E' di qualche giorno fa la notizia della rottura con l'influencer Maria Sole Pollio, ma la novità è che Dusan adesso farebbe coppia con Carolina Stramare, bellissima mora con gli occhi verdi che è stata miss Italia nel 2019 e che oggi è il volto della serie B per la tv Helbiz Live.

Non c'è nulla di ufficiale, i due insieme ancora non sono stati beccati dai "paparazzi" dei giornali di gossip, ma l'indiscrezione è stata rivelata da Novella 2000. Carolina Stramare avrebbe conosciuto Dusan Vlahovic quando l’attaccante vestiva ancora la maglia della Fiorentina, ma recentemente sarebbero diventati una coppia. Lei tra l’altro sarebbe una tifosissima della Juventus.

Carolina e Dusan avrebbero trascorso insieme anche i rispettivi compleanni insieme (lui è nato il 28 gennaio del 2000, lei il 27 gennaio del 1999). Si vocifera anche di un Suv nuovo di zecca che Dusan avrebbe regalato alla bella ex Miss Italia.

Lei - nata a Genova - si dice orgogliosamente lombarda, ma ha origini per metà trevigiane: il nonno Giovanni era di Col de Roer, frazione di Valdobbiadene dove vivono parenti. Occhi verdi, capelli castani lavora da anni come modella. La madre è scomparsa nel 1998 e oggi la sua famiglia è composta dal papà Romeo, dai nonni materni Elena e Gianni e da un barboncino di nome Patrizia.

