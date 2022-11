Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vicini alle nozze: arrivano anello e proposta

La notizia era già nell'aria da mesi. E del resto la storia d'amore, nata all'interno di una delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non poteva che sfociare nei fiori d'arancio. La coppia, più che affiatata e che ha già messo su casa (si sono da poco trasferiti in un nuovo mega appartamento a Milano) è arrivata al dunque: lui le ha fatto ufficialmente la proposta di matrimonio, con tanto di anello con brillanti, e, com'era prevedibile, ha ricevuto un bel sì.

La sorella minore di Belen e il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, si erano innamorati al Grande Fratello Vip mentre lei era ancora legata, ma con un rapporto ormai in crisi, al modello Francesco Monte. Cecilia aveva fatto la sua scelta e a giudicare da come sono andate le cose, sembra non aver sbagliato. Le prossime foto saranno quelle con l'abito bianco.

