Charlène di Monaco riappare nella foto di famiglia per Pasqua: resterà nel Principato?

Di lei per mesi si sono avute notizie soltanto attraverso i comunicati di Palazzo Grimaldi diffusi sul suo stato di salute. La principessa Charlène di Monaco, moglie del principe Alberto, era rientrata nel Principato, lo scorso autunno, dopo mesi trascorsi in Sudafrica dove aveva subito più di un intervento per una brutta infezione che le ha causato problemi di natura otorino-laringoiatra. Poi era come sparita dai radar, pare per una lunga convalescenza in un clinica svizzera, lontana dai suoi adorati gemelli, Gabriella e Jacques, che sono stati molto coccolati, oltre che dal papà, anche dalle zie Carolina e Stéphanie e dai cugini. La lontananza della principessa triste, così come è stata ribattezzata per l'insofferenza che avrebbe per la vita di corte e per quei sorrisi che tante volte sembrano di circostanza, aveva scatenato voci riguardo ad un' imminente separazione da Alberto, che sulla sua vita privata è sempre apparso invece molto sereno, facendosi ritrarre accanto alla consorte anche in occasione di un viaggio, fatto insieme ai bimbi, per cercare di stare vicino a Charlène nei momenti successivi alle operazioni subite nel suo paese d'origine.

La foto di famiglia in cui la principessa, ex campionessa di nuoto, è apparsa in occasione della Pasqua sembra voler spegnere quell'insinuazione sulla distanza dal Principato, letta da tanti come un rifiuto a tornare alla vita di Palazzo e a quel ruolo che la vuole consorte del monarca monegasco. Se quella appena trascorsa è stata una Pasqua di rinascita anche per la bella Charlene, apparsa come sempre elegante e con un taglio di capelli molto corto, si vedrà. Le prossime foto ci racconteranno.

