Charléne torna a Montecarlo, ma è mistero sulle sue condizioni

Charléne di Monaco torna è tornata sabato 12 marzo nel Principato dopo l'assenza per una misteriosa malattia. La principessa è tornata in tempo per il compleanno del marito Alberta che festeggia 64 anni.In questi lunghi mesi di lontananza - prima bloccata in Sudafrica da un'infezione alle vie respiratorie che l'ha costretta a vari interventi chirurgici, poi in convalescenza in una clinica svizzera - l'ex nuotatrice non è stata presente neanche per il settimo compleanno dei figli Jacques e Gabriella.

Pubblicità

Il comunicato ufficiale rilasciato da Palais Princier, spiega che Charléne non è ancora in perfetta forma e per le sue apparizioni in pubblico dovremo aspettare ancora: «La principessa proseguirà la sua convalescenza nel Principato, con il marito e i figli al suo fianco. Le prossime settimane le permetteranno di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i suoi impegni ufficiali. Per raggiungere la piena guarigione e vista la sua necessità di pace e calma, la coppia principesca chiede il massimo rispetto per la propria famiglia e la vita privata».

Ma il rientro non allontana le voci di crisi e i rumors intorno alla principessa. Il settimanale francese Closer scrive che sul ritorno a casa «aleggia un fitto mistero». E che sono almeno due i «segreti ben custoditi» che circondano il rientro nella Rocca della principessa. Innanzitutto il comunicato di Palais Princier non fa trapelare quale sia la sua residenza, non specifica se stia a Palazzo Grimaldi o altrove. La famiglia reale, continua Closer, è «anche molto attenta a mantenere segreto l'aspetto fisico di Charléne», non c'è nemmeno una foto del rientro e della famiglia riunita. Il che fa aumentare il mistero.

la principessa aveva fatto una breve apparizione nel Principato lo scorso novembre. E in quell'occasione il profilo Instagram della casa reale aveva diffuso tre foto. In uno degli scatti l'ex nuotatrice sudafricana abbracciava il marito e i loro gemelli - Jacques e Gabriella, 7 anni - nel cortile di palazzo Grimaldi, a Montecarlo. Sono le ultimi immagini, con mascherina. Tanto che era circolata la voce che la principessa non si facesse più vedere perché era rimasta sfigurata da un intervento di chirurgia estetica.

Il gossip francese ipotizza che la moglie di Alberto farà la sua prima apparizione in pubblico nel weekend 28-29 maggio per il Gran Premio di F1 oppure il 5 giugno per la regata Riviera Water Bike Challenge.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA